Без статьи о незаконном обогащении в НАПК "зависли" 500 деклараций
Из-за отмены статьи о незаконном обогащении Национальное агентство по предупреждению коррупции не может установить признаки незаконного обогащения в рамках начатых в 2019 году 500 полных проверок деклараций.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
"Констатируем, что с принятием решения Конституционного Суда Украины от 26 февраля, которым признана неконституционной статья 368-2 Уголовного кодекса, установить признаки незаконного обогащения в декларациях за 2015-2018 годы больше невозможно", - говорят в ведомстве.
Там считают, что в Уголовном кодексе можно восстановить статью о незаконном обогащении чиновников всех уровней и установить ответственность за это преступление с учетом решения КС.
По словам главы НАПК Александра Мангула, его агентство рассматривает две возможные модели урегулирования этого вопроса.
По мнению специалистов агентства, незаконным обогащением может быть определено:
- увеличение у лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственности активов в значительном размере, превышающем его доход;
или
- приобретение имущества, увеличение стоимости этого имущества лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, которое значительно превышает законные доходы лица, если эти действия совершены без установленных законом, иными правовыми актами или сделками оснований.
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Напомним:
- 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
- Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
- По словам главы САП Назара Холодницкого, теперь уголовные дела по статье о незаконном обогащении должны быть закрыты постановлением суда или прокурора.
- Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
- Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
- Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
- Позже Порошенко подал новый законопроект о наказании за незаконное обогащение
- Согласно анализу ЦПК, законопроект Петра Порошенко о незаконном обогащении хуже, чем норма, введенная в 2011 году во времена Виктора Януковича.
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