ЦИК обжалует победу Гриценко в суде и говорит, что радоваться еще рано
Центральная избирательная комиссия собирается подать апелляцию на решение суда, которое удовлетворило иск кандидата в президенты Анатолия Гриценко к ЦИК касательно правил агитации на выборах.
Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Как известно, 22 февраля ЦИК приняла постановление, которым разъяснила, что избирательные штабы могут платить агитаторам, но только в виде возмещения расходов на телефонные услуги, проезд, питание, проживание и т. д. У Гриценко заявили, что комиссия таким образом узаконила скупку голосов избирателей, и подали судебный иск с требованием признать постановление ЦИК противоправным. Шестой апелляционный административный суд эту жалобу удовлетворил.
"Центральная избирательная комиссия намерена обжаловать решение суда первой инстанции, а следовательно, окончательное судебное решение в этом вопросе будет принято Верховным Судом", - заявляет Центризбирком.
Кроме того, по утверждению комиссии, Шестой суд за день до удовлетворения иска Гриценко, то есть 28 февраля, принял совершенно противоположное решение - признал постановление ЦИК правомерным.
В ЦИК также отметили, что подобные судебные решения вступают в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования, и на него у комиссии есть два дня, то есть до 4 марта.
"При таких обстоятельствах преждевременно распространенная отдельными субъектами информация о том, что постановление Центральной избирательной комиссии от 22 февраля 2019 №376 является неправомерным или не подлежащим исполнению, является безосновательной и необоснованной, а также направленной на давление и дискредитацию Центральной избирательной комиссии в целях делегитимизации избирательного процесса", - говорится в заявлении избирательной комиссии.
Напомним:
- 22 февраля ЦИК разъяснила положения о проведении агитации и подкупе избирателей. Согласно постановлению, физическим лицам, привлеченным к агитации, могут возмещать расходы на телефонные услуги, проезд, питание, проживание и т.п.
- В штабе Гриценко заявили, что Центральная избирательная комиссия своим разъяснением правил агитации легализовала подкуп избирателей.
- 1 марта Гриценко сообщил, что Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и недействительным постановление ЦИК об аспектах ведения предвыборной агитации.