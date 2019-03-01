ЦИК обжалует победу Гриценко в суде и говорит, что радоваться еще рано

Центральная избирательная комиссия собирается подать апелляцию на решение суда, которое удовлетворило иск кандидата в президенты Анатолия Гриценко к ЦИК касательно правил агитации на выборах.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Как известно, 22 февраля ЦИК приняла постановление, которым разъяснила, что избирательные штабы могут платить агитаторам, но только в виде возмещения расходов на телефонные услуги, проезд, питание, проживание и т. д. У Гриценко заявили, что комиссия таким образом узаконила скупку голосов избирателей, и подали судебный иск с требованием признать постановление ЦИК противоправным. Шестой апелляционный административный суд эту жалобу удовлетворил.

"Центральная избирательная комиссия намерена обжаловать решение суда первой инстанции, а следовательно, окончательное судебное решение в этом вопросе будет принято Верховным Судом", - заявляет Центризбирком.

Кроме того, по утверждению комиссии, Шестой суд за день до удовлетворения иска Гриценко, то есть 28 февраля, принял совершенно противоположное решение - признал постановление ЦИК правомерным.

В ЦИК также отметили, что подобные судебные решения вступают в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования, и на него у комиссии есть два дня, то есть до 4 марта.

"При таких обстоятельствах преждевременно распространенная отдельными субъектами информация о том, что постановление Центральной избирательной комиссии от 22 февраля 2019 №376 является неправомерным или не подлежащим исполнению, является безосновательной и необоснованной, а также направленной на давление и дискредитацию Центральной избирательной комиссии в целях делегитимизации избирательного процесса", - говорится в заявлении избирательной комиссии.

Напомним: