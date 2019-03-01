"Самопомич" однозначно идет на выборы – Садовый

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Пятница, 1 марта 2019, 13:51

Мэр Львова лидер "Самопомочи" Андрей Садовый говорит, что его политическая сила будет участвовать в парламентских и местных выборах.

Об этом он сказал 1 марта на спецбрифинге, где объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, отвечая на вопросы журналистов.

"Самопомич" однозначно идет на выборы: парламентские, в органы местного самоуправления, с гораздо большей силой и твердостью. Идет, чтобы побеждать", - сказал Садовый.

Он напомнил, что призвал к объединению либерально-демократических сил на платформе "Самопомочи".

"Мне нужна большая победа. Она может быть, когда это наша общая победа", – сказал также Садовый.

Напомним:

  • Ранее Садовый допускал возможность широкого альянса на парламентских выборах.
  • "Без качественного парламента ничего не будет. Для меня очень важно объединить и Вакарчука, и Гриценко, Демальянс, Силу людей, все вменяемые политические структуры, чтобы мы на парламентские выборы шли одной мощной командой и имели большинство в парламенте. Тогда реально начнутся изменения", - отмечал он.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Самопомич виборы


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