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НАПК нашло нарушения в декларации кандидата в президенты

Пятница, 1 марта 2019, 13:24

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки умышленного декларирования недостоверной информации в декларации кандидата в президенты лидера партии "Наши" Евгения Мураева.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в пятницу.

"Установлено, что Мураев задекларировал корпоративные права в хозяйственном обществе, однако недостоверно указал информацию о размере своего взноса в уставный капитал общества, указав его меньше на 950 853 грн", - сказано в сообщении.

Также политик недостоверно указал информацию о финансовых обязательствах.

Напомним:

  • Движение "Чесно" проанализировало декларации кандидатов в президенты за 2017 год. Мураев задекларировал около 99 млн грн наличных.

Украинская правда
Темы: НАПКдекларации
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