НАПК нашло нарушения в декларации кандидата в президенты

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки умышленного декларирования недостоверной информации в декларации кандидата в президенты лидера партии "Наши" Евгения Мураева.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в пятницу.

"Установлено, что Мураев задекларировал корпоративные права в хозяйственном обществе, однако недостоверно указал информацию о размере своего взноса в уставный капитал общества, указав его меньше на 950 853 грн", - сказано в сообщении.

Также политик недостоверно указал информацию о финансовых обязательствах.

Напомним: