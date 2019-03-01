НАПК нашло нарушения в декларации кандидата в президенты
Пятница, 1 марта 2019, 13:24
Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки умышленного декларирования недостоверной информации в декларации кандидата в президенты лидера партии "Наши" Евгения Мураева.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК в пятницу.
"Установлено, что Мураев задекларировал корпоративные права в хозяйственном обществе, однако недостоверно указал информацию о размере своего взноса в уставный капитал общества, указав его меньше на 950 853 грн", - сказано в сообщении.
Также политик недостоверно указал информацию о финансовых обязательствах.
Напомним:
- Движение "Чесно" проанализировало декларации кандидатов в президенты за 2017 год. Мураев задекларировал около 99 млн грн наличных.
Украинская правда