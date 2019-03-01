В Минприроды брали взятки за лицензии на обращение с опасными веществами

Чиновники Министерства экологии и природных ресурсов наладили схему вымогательства денег за разрешения пользоваться опасными веществами предприятиям, которые не имеют мощностей для их утилизации.

Об этом 1 марта сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве утверждают, что должностные лица требовали деньги "в особо крупных размерах".

В частности, чиновники Минприроды действовали при посредничестве служащих ГП "Центр охраны окружающей среды", которая входит в сферу управления Киевской облгосадминистрации.

"Злоумышленники получали деньги за выдачу лицензий на право обращения с опасными отходами от коммерческих структур, не имеющих реальных производственных мощностей для их утилизации", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что из-за противоправной выдачи лицензий на обращение с опасными отходами объектам критической инфраструктуры, утилизация отходов осуществлялась в непредусмотренных для этого местах или вообще не осуществлялась.

Отмечается, что такое поведение с "отходами предприятий нефте-газовой, химической, металлургической отраслей" создало предпосылки для вреда окружающей среды, жизни и здоровью людей и техногенных бедствий.

В ходе обысков правоохранители обнаружили документацию, носители, деньги в особо крупных размерах, указывающие на причастность к незаконным сделкам должностных лиц министерства.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК, решается вопрос об уведомление о подозрении фигурантам дела.