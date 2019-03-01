Климкин: Черное море станет для России "Бермудским треугольником"

Министр иностранных дел Павел Климкин пригрозил России, что Черное море станет для нее "Бермудским треугольником".

Об этом он сказал в пятницу на международной конференции по безопасности в Одессе, передает "Интерфакс-Украина".

"Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него "Бермудским треугольником", - заявил Климкин.

По его словам, возможно только комплексное противодействие России.

"Мы обязательно вернем Крым. Для этого мы должны быть сильными экономически и в вопросе безопасности… Существует только комплексный ответ России. Не может его быть только в экономической, военной или противодействии в информационной войне. Мы должны это сделать вместе", - пояснил глава МИД.

Дипломат подчеркнул: "Россия запрещает нам свободу мореходства в Керченском проливе, Азовском море. Она атакует наши корабли, захватывает военнопленных. Все, что мы делаем и должны сделать - должно быть сконцентрировано на освобождении наших ребят военнопленных, как и других политзаключенных и заложников".

Напомним: