Депутату грозит срок за госизмену из-за футбола с сепаратистами

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Пятница, 1 марта 2019, 17:47

Сотрудники Службы безопасности объявили подозрение в государственной измене одному из депутатов Береговского районного совета, который повез команду из Закарпатья на так называемый "чемпионат по футболу" среди команд из непризнанных государств.

Об этом 1 марта сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие считает, что депутат райсовета в июне 2018 года организовал участие фейковой "сборной Закарпатья" в "чемпионате" по футболу непризнанных республик.

"Депутат непосредственно формировал команду из выходцев из Закарпатской области, которые длительное время играли за профессиональные футбольные клубы разных стран. Он обеспечил их формой и способствовал широкой информационной кампании турнира, чем создавал угрозу национальной безопасности нашего государства", - установили правоохранители.

В СБУ выяснили, что спортсмены выступали в форме с комбинированным логотипом герба, флага, контурной карты Закарпатской области в сочетании с государственной символикой соседней европейской страны.

"Эмблема фейковой сборной содержала символы, которые можно расценить как декларирование претензий и посягательств на территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что депутату районного совета объявили подозрение в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена).

По данным Mukachevo.net, организовал закарпатскую команду Karpatalya депутат Береговского райсовета от Демократического союза венгров Тиберий Фееш.

 

Напомним: 

  • 10 июня в Лондоне прошла решающая игра чемпионата мира по футболу под эгидой КОНИФА – федерации футбольных ассоциаций, в которую входят сборные непризнанных государств, зависимых территорий, национальных меньшинств, народов без собственных государств, а также сборных, которые не входят в состав ФИФА.
  • В этом же турнире приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие, а в отборочных матчах даже команды так называемых "ДНР" и "ЛНР"
  • 4 июня Федерация футбола Закарпатья заявила, что она не имеет никакого отношения к чемпионату мира для команд непризнанных образований.

Украинская правда

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Темы: госизмена ДНР Закарпатье СБУ ЛНР


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