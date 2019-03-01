Депутату грозит срок за госизмену из-за футбола с сепаратистами
Сотрудники Службы безопасности объявили подозрение в государственной измене одному из депутатов Береговского районного совета, который повез команду из Закарпатья на так называемый "чемпионат по футболу" среди команд из непризнанных государств.
Об этом 1 марта сообщает пресс-служба СБУ.
Следствие считает, что депутат райсовета в июне 2018 года организовал участие фейковой "сборной Закарпатья" в "чемпионате" по футболу непризнанных республик.
"Депутат непосредственно формировал команду из выходцев из Закарпатской области, которые длительное время играли за профессиональные футбольные клубы разных стран. Он обеспечил их формой и способствовал широкой информационной кампании турнира, чем создавал угрозу национальной безопасности нашего государства", - установили правоохранители.
В СБУ выяснили, что спортсмены выступали в форме с комбинированным логотипом герба, флага, контурной карты Закарпатской области в сочетании с государственной символикой соседней европейской страны.
"Эмблема фейковой сборной содержала символы, которые можно расценить как декларирование претензий и посягательств на территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что депутату районного совета объявили подозрение в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена).
По данным Mukachevo.net, организовал закарпатскую команду Karpatalya депутат Береговского райсовета от Демократического союза венгров Тиберий Фееш.
Напомним:
- 10 июня в Лондоне прошла решающая игра чемпионата мира по футболу под эгидой КОНИФА – федерации футбольных ассоциаций, в которую входят сборные непризнанных государств, зависимых территорий, национальных меньшинств, народов без собственных государств, а также сборных, которые не входят в состав ФИФА.
- В этом же турнире приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие, а в отборочных матчах даже команды так называемых "ДНР" и "ЛНР"
- 4 июня Федерация футбола Закарпатья заявила, что она не имеет никакого отношения к чемпионату мира для команд непризнанных образований.