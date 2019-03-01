Боевики обстреляли Пески из минометов, есть раненый

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали огонь в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

В полосе оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли украинские позиции - из минометов 120-го калибра - вблизи Новолуганского и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Шумы.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.