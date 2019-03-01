ДТП в Харькове: адвокат заявляет, что у Дронова нет денег для пострадавших

Осужденный на 10 лет Геннадий Дронов в деле о смертельном ДТП в Харькове, где погибли шесть человек, не имеет денег на выплату компенсации пострадавшим.

Об этом заявил его защитник Сергей Перепелица, сообщает "Укринформ".

"Мой подзащитный не имеет денег, чтобы компенсировать убытки пострадавшим", - сказал адвокат.

По его словам, можно продать автомобиль Дронова, но суд, как утверждает адвокат, "отказал Дронову, который после приговора находится в СИЗО, подписать доверенность другому лицу на продажу автомобиля".

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Напомним: