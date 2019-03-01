ДТП в Харькове: адвокат заявляет, что у Дронова нет денег для пострадавших

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Пятница, 1 марта 2019, 20:54

Осужденный на 10 лет Геннадий Дронов в деле о смертельном ДТП в Харькове, где погибли шесть человек, не имеет денег на выплату компенсации пострадавшим.

Об этом заявил его защитник Сергей Перепелица, сообщает "Укринформ".

"Мой подзащитный не имеет денег, чтобы компенсировать убытки пострадавшим", - сказал адвокат.

По его словам, можно продать автомобиль Дронова, но суд, как утверждает адвокат, "отказал Дронову, который после приговора находится в СИЗО, подписать доверенность другому лицу на продажу автомобиля".

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Напомним:

  • Вечером 18 октября 2017 в Харькове произошло смертельное авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся.
  • В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.
  • За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева.
  • Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Позже стало известно, что повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки ДТП Зайцевой.
  • Экспертиза определила, что автомобиль Зайцевой  в среднем двигался со скоростью 106 км в час. Следствие инкриминировало ей не менее 80 км/ч.
  • Зайцева признала свою вину, Дронов – нет, его адвокаты настаивали на оправдании.
  • Суд назначил по 10 лет тюрьмы водителям Елене Зайцевой и Геннадию Дронову за смертельное ДТП в Харькове.

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Темы: ДТП Харьков деньги


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