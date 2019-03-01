Новости дня: Садовый поддержал Гриценко, а тема Гладковского не утихает

Садовый поддержал Гриценко (а за ним и Гнап), депутат от "БПП" заявил о многомиллионных выводах средств "Приватбанка" на счета "Квартала-95", а "Нафтогаз" получил предварительную победу в арбитраже против России — новости, которые были актуальны 1 марта.

О Садовом, Гриценко и Гнапе

Андрей Садовый снялся с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко — на следующей неделе политики подпишут соглашение.

"Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил", — Дмитрий Гнап заявил о готовности сняться с президентской гонки в пользу Гриценко.

О компании Гладковского

Более полумиллиарда гривен получила компания Олега Гладковского в течение последних месяцев — за выполнение тайных соглашений с Минобороны.

О Telegram-канале "Украинской правды"

Стало известно, что в "Украинской правды" есть телеграмм канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 8 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растет.

Как сообщают наши источники, на канале что-то постоянно объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей.

Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О "Приватбанке" и "Квартале 95"

Депутат от "БПП" Арьев заявил, что во времена Коломойского с "Приватбанка" вывели $41 млн на счета студии "Квартал 95".

О других важных новостях

Журналисты "Схем" обнаружили, что люди Тимошенко и Новинского работают вместе в теме тарифов — у политиков говорят, что сотрудничество не политическое.

Во Львове подрядчики более 6 часов пытались свергнуть 30-метровую стелу Монумента славы. И у них не получилось — это была уже вторая попытка.

"Нафтогаз" получил положительное решение от арбитража в Гааге по делу о захвате Россией активов компании после аннексии Крыма.