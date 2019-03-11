В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН

В результате катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби, погибли 19 сотрудников Организации Объединенных Наций.

Об этом говорится в заявлении ООН.

"По данным Департамента безопасности ООН в Кении, в катастрофе погибли 19 сотрудников ООН. Семеро из погибших работали во Всемирной продовольственной программе, двое - в управлении Верховного комиссара по делам беженцев, двое - в Международном союзе телекоммуникаций", - говорится в сообщении.

В организации заявили, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Международная организация миграции в Южном Судане, Всемирный банк, миссия ООН по оказанию помощи в Сомали "трагически потеряли по одному сотруднику".

Погибли также шесть сотрудников представительства ООН в Найроби.

"Причина трагедии пока не известна, но погодные условия, по предварительным сообщениям, были хорошими, а самолет упал в поле возле Бишофту, в примерно 35 милях от столицы", - говорится в заявлении.

В ООН отметили, что трагедия произошла накануне Ассамблеи программы ООН по окружающей среде, которая соберет глав государств, профильных министров и тысячи других участников на пятидневный саммит в столице Кении Найроби. Именно туда летели погибшие сотрудники.

Напомним: