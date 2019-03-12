Аваков не видит пророссийских реваншистов за беспорядками в Киеве и Черкассах

Министр внутренних дел Украины не видит российской подоплёки в инцидентах, произошедших в минувшую субботу в Черкассах и Киеве.

Об этом Арсен Аваков заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Интерфакс-Украина.

Комментируя информацию о том, что эти инциденты могли быть инспирированы российской стороной, Аваков сказал: "Та это чушь, я думаю".

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Министр добавил: "Эти молодые люди (инициировавшие беспорядки – ред.) решили, что они могут переходить границы... Нельзя заявлять об одном преступлении, совершая другое".

Аваков выразил обеспокоенность тем, что накануне выборов "каждый переходит свои "красные линии". "Когда все сходят с ума, мы (полиция – ред.) спокойно делаем свою работу", - заявил министр.

Напомним:

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