Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лига Чемпионов: "Ливерпуль" и "Барселона" стали последними четвертьфиналистами

Среда, 13 марта 2019, 23:16

Английский "Ливерпуль" и испанская "Барселона" стали последними четвертьфиналистами Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" после домашней ничьей с "Баварией" обыграл на выезде мюнхенцев со счетом 3:1.

Счет в матче на 26-й минуте открыл Садио Мане, воспользовавшись ошибкой на выходе Мануэля Нойера, он перебросил мяч через вратаря и двух защитников "Баварии".

На 39-й минуте мюнхенцы сумели сравнять счет. После прострела с фланга Жоэль Матип срезал мяч в собственные ворота - 1:1.

Во втором тайме забивал только "Ливерпуль". На 69-й минуте после подачи углового Ван Дейк ударом головой делает счет 2:1. На 84-й минуте Мане после навеса от Салаха ударом головой пробил Нойера в третий раз в этой игре - 3:1.

Не имела проблем в ответном матче 1/8 финала с "Лионом" и испанская "Барселона". После нулевой ничьей в Лионе в Барселоне французская команда была разгромлена со счетом 5:1.

На 18-й минуте счет в игре с пенальти открыл Лионель Месси - 1:0. На 32-й минуте после паса Луиса Суареса счет в матче удвоил Филипе Коутинью, который забивал в пустой угол ворот - 2:0.

На 59-й минуте интрига в матче возобновилась после удара метров с 12-ти Люка Тузара - 2:1. На 78-й минуте Месси оформил дубль, успокоив болельщиков католонцев. После третьего гола "Лион" посыпался. На 82-й минуте Месси выдает пас на Жерара Пике и тот забивает с нескольких метров - 4:1.

Через пять минут снова Месси делает результативную передачу на Усмана Дембеле, который сделал счет окончательным - 5:1.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
футбол
Вратарь "Шахтера" и сборной Украины перешел в португальскую "Бенфику"
Артем Довбик перешел в испанскую "Жирону"
Звездные команды Шевченко и Зинченко сыграли в Лондоне в поддержку Украины
Последние новости
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
Все новости...
Реклама: