НБУ получил международную награду в категории "Прозрачность"

Среда, 13 марта 2019, 23:34

Национальный банк Украины впервые получил престижную международную награду Central Banking Awards в категории "Прозрачность".

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

13 марта в Лондоне состоялась церемония награждения победителей престижной международной награды Central Banking Awards.

В этом году Национальный банк Украины впервые стал одним из ее победителей и получит награду в категории "Прозрачность".

Участие в церемонии награждения принял председатель Национального банка Украины Яков Смолий и директор департамента коммуникаций Наталья Бондаренко.

По словам председателя комитета Central Banking Awards и главного редактора Central Banking Кристофера Джеффри, Национальный банк Украины приложил значительные усилия для повышения прозрачности и продемонстрировал, что усиленная прозрачность может быть важным инструментом осуществления реформ в сложных условиях, а не просто предметом роскоши для центральных банков в процветающих странах с развитой экономикой.

Награду Central Banking Awards в категории "Прозрачность" прежде всего получают за достижения центрального банка с точки зрения прозрачности по отношению к широкому кругу стейкхолдеров.

Для этого центральный банк должен продемонстрировать значительные достижения и/или лидерство, подтвержденное понятной коммуникацией и взаимодействием со стейкхолдерами с использованием каналов внутренней и внешней коммуникации.

Также напоминается, что ранее победителями категории "Прозрачность" были Банк Ирландии, Банк Израиля, Национальный банк Чехии, а также Риксбанк (центральный банк Швеции).

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Темы: НБУ


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