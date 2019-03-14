Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НБУ получил международную награду в категории "Прозрачность"

Четверг, 14 марта 2019, 00:34

Национальный банк Украины впервые получил престижную международную награду Central Banking Awards в категории "Прозрачность".

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

13 марта в Лондоне состоялась церемония награждения победителей престижной международной награды Central Banking Awards.

В этом году Национальный банк Украины впервые стал одним из ее победителей и получит награду в категории "Прозрачность".

Участие в церемонии награждения принял председатель Национального банка Украины Яков Смолий и директор департамента коммуникаций Наталья Бондаренко.

ВИДЕО ДНЯ

По словам председателя комитета Central Banking Awards и главного редактора Central Banking Кристофера Джеффри, Национальный банк Украины приложил значительные усилия для повышения прозрачности и продемонстрировал, что усиленная прозрачность может быть важным инструментом осуществления реформ в сложных условиях, а не просто предметом роскоши для центральных банков в процветающих странах с развитой экономикой.

Награду Central Banking Awards в категории "Прозрачность" прежде всего получают за достижения центрального банка с точки зрения прозрачности по отношению к широкому кругу стейкхолдеров.

Для этого центральный банк должен продемонстрировать значительные достижения и/или лидерство, подтвержденное понятной коммуникацией и взаимодействием со стейкхолдерами с использованием каналов внутренней и внешней коммуникации.

Также напоминается, что ранее победителями категории "Прозрачность" были Банк Ирландии, Банк Израиля, Национальный банк Чехии, а также Риксбанк (центральный банк Швеции).

Темы: НБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
НБУ
Нацбанк перевел на армию со спецсчета уже 30 миллиардов
Нацбанк улучшит прогноз по инфляции и ВВП на этот год
НБУ установил официальный курс на 4 октября - впервые, после отмены фиксированного курса
Последние новости
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
Все новости...
Реклама: