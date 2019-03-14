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Убийство Хашогги: Интерпол объявил в розыск 20 человек

Четверг, 14 марта 2019, 23:18

Интерпол выдал "красные карточки" на 20 человек с целью их ареста и экстрадиции в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции Турции.

Отмечается, что Минюст Турции запросил "красные карточки" по 18 человек 15 ноября, и в отношении еще двух 21 декабря. Интерпол объявил розыск 1 марта.

Напомним:

  • Критик саудовского королевского двора Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября. Саудовская прокуратура утверждает, что журналиста убили после того, как не смогли добровольно убедить его вернуться в Саудовскую Аравию.
  • Турецкая сторона уверена, что Хашогги планировали убить заранее, с высокой вероятностью - по указанию окружения наследного принца или и самого принца.

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Темы: ТурцияСаудовская АравияСМИИнтерпол
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