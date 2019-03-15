Убийство Хашогги: Интерпол объявил в розыск 20 человек
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Пятница, 15 марта 2019, 00:18
Интерпол выдал "красные карточки" на 20 человек с целью их ареста и экстрадиции в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции Турции.
Отмечается, что Минюст Турции запросил "красные карточки" по 18 человек 15 ноября, и в отношении еще двух 21 декабря. Интерпол объявил розыск 1 марта.
Напомним:
- Критик саудовского королевского двора Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября. Саудовская прокуратура утверждает, что журналиста убили после того, как не смогли добровольно убедить его вернуться в Саудовскую Аравию.
- Турецкая сторона уверена, что Хашогги планировали убить заранее, с высокой вероятностью - по указанию окружения наследного принца или и самого принца.
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