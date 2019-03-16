Дерипаска подал в суд на США: жалуется на большие потери от санкций
Российский олигарх Олег Дерипаска подал в суд на США, утверждая, что они превысили полномочия, наложив санкций на его компании.
Об этом пишет Reuters.
Дерипаска попросил федеральный суд в Вашингтоне запретить министерству финансов США использовать "разрушительную силу" таких санкций, которые, как он утверждает, были произвольно применены к нему и его компаниям в апреле прошлого года и нарушили его право на надлежащую процедуру в соответствии c Конституцией США.
Дерипаска, как говорится в иске, попал под действие "всеобщей истерии", основанной на необоснованных утверждениях о нем, распространенных членами Конгресса США и средствами массовой информации, на фоне расследования специального прокурора Роберта Мюллера о возможном сговоре между Россией и кампанией Трампа.
Российский олигарх хочет добиться удаления своего имени из списка санкций.
"Результатом этих незаконных действий стала потеря крупной части состояния, репутации и экономического благосостояния Дерипаски", - написал его адвокат Эрик Феррари в судебном иске на 28 страницах, поданном в окружной суд США в Вашингтоне.
Напоминаем:
- США отменили санкции в отношении трех компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.
- Речь, в частности, идет о компаниях Русал, EN + Group Plc и АО "ЕвроСибЭнерго".
- При этом в отношении самого Дерипаски санкции США продолжают действовать, а его собственность остается заблокированной.
- В апреле 2018 г. Минфин США наложил санкции на Олега Дерипаску и несколько компаний, в которых он является крупнейшим акционером, из-за преступных действий России, а также преступного прошлого самого Дерипаски.
- Санкции - самые жесткие после аннексии Крыма - несколько раз переносились, поскольку США рассматривали возможность, что Дерипаска, кроме прочего, больше не будет контролировать компании.
- В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal. Однако в Минфине США заявили, что это непосредственно не является основанием для вывода компании из-под санкций.
- В рамках переговоров с Вашингтоном по ослаблению санкций США "Русал" и ее партнер En+ выбрали директора и руководство, не связанное с Дерипаской.
- В конце декабря Минфин США заявил о намерении в течение 30 дней снять санкции с этих трех энергетических компаний.
- В январе 2019 года лидер демократы в Сенате подготовили резолюцию, которая не поддерживает уже принятое решение Минфина США снять санкции с предприятий EN +, Rusal и EuroSibEnergo, принадлежащих Дерипаске, однако голосов за решение, которое бы заблокировало отмену санкций не хватило.
- Главы трех комитетов, которые возглавляют демократы в Палате представителей США, обратились с требованием к Минфину обосновать решение о снятии санкций с трех компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской.
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