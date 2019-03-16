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Дерипаска подал в суд на США: жалуется на большие потери от санкций

Суббота, 16 марта 2019, 01:04

Российский олигарх Олег Дерипаска подал в суд на США, утверждая, что они превысили полномочия, наложив санкций на его компании.

Об этом пишет Reuters.

Дерипаска попросил федеральный суд в Вашингтоне запретить министерству финансов США использовать "разрушительную силу" таких санкций, которые, как он утверждает, были произвольно применены к нему и его компаниям в апреле прошлого года и нарушили его право на надлежащую процедуру в соответствии c Конституцией США.

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Дерипаска, как говорится в иске, попал под действие "всеобщей истерии", основанной на необоснованных утверждениях о нем, распространенных членами Конгресса США и средствами массовой информации, на фоне расследования специального прокурора Роберта Мюллера о возможном сговоре между Россией и кампанией Трампа.

Российский олигарх хочет добиться удаления своего имени из списка санкций.

"Результатом этих незаконных действий стала потеря крупной части состояния, репутации и экономического благосостояния Дерипаски", - написал его адвокат Эрик Феррари в судебном иске на 28 страницах, поданном в окружной суд США в Вашингтоне.

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Напоминаем: 

  • США отменили санкции в отношении трех компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.
  • Речь, в частности, идет о компаниях Русал, EN + Group Plc и АО "ЕвроСибЭнерго".  
  • При этом в отношении самого Дерипаски санкции США продолжают действовать, а его собственность остается заблокированной. 
  • В апреле 2018 г. Минфин США наложил санкции на Олега Дерипаску и несколько компаний, в которых он является крупнейшим акционером, из-за преступных действий России, а также преступного прошлого самого Дерипаски.
  • Санкции - самые жесткие после аннексии Крыма - несколько раз переносились, поскольку США рассматривали возможность, что Дерипаска, кроме прочего, больше не будет контролировать компании. 
  • В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal. Однако в Минфине США заявили, что это непосредственно не является основанием для вывода компании из-под санкций.
  • В рамках переговоров с Вашингтоном по ослаблению санкций США "Русал" и ее партнер En+ выбрали директора и руководство, не связанное с Дерипаской. 
  • В конце декабря Минфин США заявил о намерении в течение 30 дней снять санкции с этих трех энергетических компаний.
  • В январе 2019 года лидер демократы в Сенате подготовили резолюцию, которая не поддерживает уже принятое решение Минфина США снять санкции с предприятий EN +, Rusal и EuroSibEnergo, принадлежащих Дерипаске, однако голосов за решение, которое бы заблокировало отмену санкций не хватило. 
  • Главы трех комитетов, которые возглавляют демократы в Палате представителей США, обратились с требованием к Минфину обосновать решение о снятии санкций с трех компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Темы: санкцииСШАРосcия
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