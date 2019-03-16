Канада требует от России освободить украинских политзаключенных

Суббота, 16 марта 2019, 23:34

В Министерстве иностранных дел Канады подчеркивают, что РФ должна немедленно освободить всех украинских политзаключенных.

Об этом заявила глава МИД Канады Христя Фриланд, передает "Укринформ".

"Мы продолжаем призывать к освобождению удерживаемых РФ политических пленников, в том числе Олега Сенцова - писателя и кинорежиссера, который отбывает политически мотивированное 20-летнее наказание в колонии строгого режима за критику российской оккупации", - подчеркнула Фриланд.

По ее словам, Канада "глубоко обеспокоена преследованием крымских татар и других меньшинств" в Крыму.

"Мы осуждаем запрет Меджлиса - самоуправляющегося органа крымских татар - и призываем РФ изменить свое незаконное и аморальное решение.

В течение 5 лет мир наблюдает за притеснениями прав человека в Крыму, которые оказывает российская власть, в том числе неоправданными арестами, пытками, задержаниями, исчезновениями и ограничением свободы слова и свободы мирных собраний", - отметила Фриланд.

Напоминаем:

  • В январе украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов сообщил в письме к первому заместителю председателя Верховной Рады Ирине Геращенко, что дописал новый роман в российской тюрьме.
  • 12 декабря 2018 года Сенцов заявил, что после Нового года передаст из российской тюрьмы новый сборник детских рассказов.
  • В декабре 2018 года украинскому политзаключенному режиссеру Олегу Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарованаграду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.
  • В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 21 декабря 2018 года стало известно, что Сенцова перевели из медицинской части колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе "в отряд для дальнейшего отбывания наказания".
  • Оккупанты задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
  • Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
  • Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.

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Темы: Канада Росcия политзаключенные


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