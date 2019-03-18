У Мадуро заявили о планах "глубокой рестуризации" правительства

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Понедельник, 18 марта 2019, 00:55

Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует "глубокую реструктуризацию" своего правительства.

Об этом заявил вице-президент Делси Родригес, пишет Reuters.

"Президент Николас попросил всех министров представить свои роли для пересмотра в глубокой реструктуризации методов и функций боливарианского правительства, чтобы защитить отечество Боливара и Чавеса от любой угрозы", - написал Родригес в Twitter.

Возможные перестановки происходят вслед за почти недельным отключением электроэнергии, которое парализовало страну ОПЕК, которая и без того переживает гиперинфляционный экономический коллапс, нехватку продовольствия, лекарств и эмиграцию миллионов граждан.

Напомним:

  • 7 марта вышла из строя главная гидроэлектростанция Венесуэлы. Частично электричество появлялась в столице страны Каракасе 8 марта, но большинство страны оставалось в темноте.
  • 8 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в отключении и последующем хаосе "саботаж" его политических оппонентов и Соединенных Штатов, которые призывали его уйти с должности.
  • 15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа во время масштабного отключения электроэнергии в стране.
  • Правительство Мадуро заявило, что якобы причиной самого масштабного в истории страны отключения электроэнергии (так называемого "блэкаута") стала кибератака, которую осуществили США.

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Темы: Венесуэла


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