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У Мадуро заявили о планах "глубокой реструктуризации" правительства

Воскресенье, 17 марта 2019, 23:55

Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует "глубокую реструктуризацию" своего правительства.

Об этом заявила вице-президент Делси Родригес, пишет Reuters.

"Президент Николас попросил всех министров представить свои роли для пересмотра в глубокой реструктуризации методов и функций боливарианского правительства, чтобы защитить отечество Боливара и Чавеса от любой угрозы", - написала Родригес в Twitter.

Возможные перестановки происходят вслед за почти недельным отключением электроэнергии, которое парализовало страну ОПЕК, которая и без того переживает гиперинфляционный экономический коллапс, нехватку продовольствия, лекарств и эмиграцию миллионов граждан.

Напомним:

  • 7 марта вышла из строя главная гидроэлектростанция Венесуэлы. Частично электричество появлялась в столице страны Каракасе 8 марта, но большинство страны оставалось в темноте.
  • 8 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в отключении и последующем хаосе "саботаж" его политических оппонентов и Соединенных Штатов, которые призывали его уйти с должности.
  • 15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа во время масштабного отключения электроэнергии в стране.
  • Правительство Мадуро заявило, что якобы причиной самого масштабного в истории страны отключения электроэнергии (так называемого "блэкаута") стала кибератака, которую осуществили США.
  • Ранее Европейский парламент признал президента Национального собрания Венесуэлы Хуана Гуайдо законным временным президентом в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

Темы: Венесуэла
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