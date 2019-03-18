Тимошенко заявила, что из окружения Лазаренко пытаются вытащить на нее компромат
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что через Генпрокуратуру в США "пытаются ломать людей", чтобы какой-то компромат о ней вытянуть.
Об этом она сказала в эфире "Радио Свобода".
"В США они пытаются ломать людей, которые вокруг Лазаренко, ломать людей, которые в этих делах задействованы для того, чтобы какой-то компромат обо мне вытянуть. Сам по себе этот факт просто грязный и унизительный.
В то время, когда сейчас, по данным как раз украинских расследователей, миллиарды "отмываются" из оборонного бюджета Украины, они хотят сходить на 20 лет назад и найти на меня хоть какой-то компромат", - рассказала Тимошенко, комментируя дело экс-премьера Павла Лазаренко, дело которого завершают слушать в США.
В то же время лидер "Батькивщины" подчеркнула, что ни она, ни компании, которые она возглавляла 20 лет назад, не имеют никакого отношения к Лазаренко.
"Им нечего мне предъявить. Потому что меня проверили Янукович, Азаров, их "пшонки", они нанимали международные детективные агентства для того, чтобы найти в моих действиях как премьер-министра хоть одну копейку коррупции и нарушения закона. Они не нашли", - добавила она.
Напомним:
- Лазаренко задержали в США в феврале 1999 года, когда он сбежал из Украины. В то время его разыскивала также Швейцария.
- В 2004 году Лазаренко был осужден в США по обвинению в отмывании денег.
- Параллельно расследовали дело по активам Лазаренко в оффшорах.
- Экс-премьер Украины вышел из тюрьмы в ноябре 2012 года.
- В декабре 2016 года заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что Украина рассчитывает получить $280 миллионов из средств Лазаренко.
- В августе 2018 года стало известно, что Лазаренко совместно с правоохранителями США разрабатывают соглашение по "примирению" в деле о конфискации активов бывшего чиновника.
- 13 августа в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, представители правительства США подали ходатайство, согласно которому хотят согласовать "общие контуры урегулирования" дела Лазаренко.
- В октябре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что 75% работы по конфискации средств Лазаренко сделано.
- В декабре 2018 года Минюст США обвинил Лазаренко в затягивании переговоров по мировому соглашению. По мнению министерства, он якобы затягивает процесс до выборов президента Украины в 2019 году.
- В Генпрокуратуре Украины заявляли, что стоит только Лазаренко вернуться в Украину, как он будет арестован.
- Федеральный суд округа Колумбия сейчас решает, кому и когда достанутся 200 миллионов долларов, которые заморожены на счетах экс-премьера Украины Павла Лазаренко.
- Тимошенко с 1997 по 1999 год была заместителем Лазаренко как главы партии "Громада".