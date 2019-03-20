Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП
Укр Рус Eng

США ввели санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы

Среда, 20 марта 2019, 01:03

Минфин США ввел санкции в отношении золотодобывающего предприятия Венесуэлы VG Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) и его президента.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список венесуэльское государственное предприятие CVG Compañía General de Minería de Venezuela и его президента Адриана Антонио Пердомо Мата за незаконные операции с золотом, "которые продолжают поддерживать незаконный режим бывшего президента Николаса Мадуро".

Реклама:

"Казначейство нацелилось на золотодобывающую компанию Minerven и его президента за поддержку окружения коррумпированного режима Мадуро. Мы будем активно преследовать тех, кто связан с безрассудной незаконной торговлей золотом Мадуро, которая способствует этому финансовому, гуманитарному и экологическому кризису", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

В минфине объяснили, что Minerven, как единственный государственный переработчик золота в Венесуэле, покупает золото у шахтеров, которые работают в опасных условиях на незаконных шахтах, расплачиваясь с ними венесуэльскими боливарами, которые в результате инфляции обесцениваются.

"Эта практика позволила нелегитимному режиму конвертировать свою обесценивающуюся валюту в золото и другие иностранные валюты, платя шахтерам почти бесполезные боливары, в то же время позволяя режиму Мадуро выживать и держаться за власть", - говорится в заявлении.

ВИДЕО ДНЯ

В результате санкций все имущество и интересы этой компании и ее президента, а также любых юридических лиц, которые прямо или косвенно им принадлежат на 50 или более процентов, заблокированы.

Напомним: 

  • 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
  • Также Минфин США санкции в отношении руководителей Нацгвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.
  • Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон отменит больше виз, выданных известным венесуэльцам, чтобы увеличить давление на президента Николаса Мадуро, чтобы тот отказался от власти.

Читайте УП В Google News

Темы: ВенесуэласанкцииСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Венесуэла
США освободили соратника президента Венесуэлы в обмен на заключенных американцев
Президент Венесуэлы объявил о аннексии части территории Гайаны, богатой нефтью
США ослабили нефтяные санкции против Венесуэлы
Последние новости
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
Все новости...
Реклама: