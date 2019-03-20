США ввели санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы
Минфин США ввел санкции в отношении золотодобывающего предприятия Венесуэлы VG Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) и его президента.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте министерства финансов США.
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список венесуэльское государственное предприятие CVG Compañía General de Minería de Venezuela и его президента Адриана Антонио Пердомо Мата за незаконные операции с золотом, "которые продолжают поддерживать незаконный режим бывшего президента Николаса Мадуро".
"Казначейство нацелилось на золотодобывающую компанию Minerven и его президента за поддержку окружения коррумпированного режима Мадуро. Мы будем активно преследовать тех, кто связан с безрассудной незаконной торговлей золотом Мадуро, которая способствует этому финансовому, гуманитарному и экологическому кризису", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
В минфине объяснили, что Minerven, как единственный государственный переработчик золота в Венесуэле, покупает золото у шахтеров, которые работают в опасных условиях на незаконных шахтах, расплачиваясь с ними венесуэльскими боливарами, которые в результате инфляции обесцениваются.
"Эта практика позволила нелегитимному режиму конвертировать свою обесценивающуюся валюту в золото и другие иностранные валюты, платя шахтерам почти бесполезные боливары, в то же время позволяя режиму Мадуро выживать и держаться за власть", - говорится в заявлении.
В результате санкций все имущество и интересы этой компании и ее президента, а также любых юридических лиц, которые прямо или косвенно им принадлежат на 50 или более процентов, заблокированы.
Напомним:
- 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
- Также Минфин США санкции в отношении руководителей Нацгвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.
- Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон отменит больше виз, выданных известным венесуэльцам, чтобы увеличить давление на президента Николаса Мадуро, чтобы тот отказался от власти.