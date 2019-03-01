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Обвинененный в призывах к терроризму российский правозащитник сбежал в Украину

Пятница, 1 марта 2019, 23:37
Обвинененный в призывах к терроризму российский правозащитник сбежал в Украину

Обвинененный в призывах к терроризму житель Омска Виктор Корб покинул Россию и переехал и в Украину.

Об этом он сам сообщил в эфире программы "Лицом к событию", пишет Радио Свобода.

По словам Корба, в России он преследуется по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Сейчас он находится в Киеве, где намерен оформить вид на жительство.

Правозащитник рассказал, что, принимая решение о переезде, он нарушил подписку о невыезде. Он утверждает, что возвращение в Россию составляет для него опасность. Корб заявил, что не намерен просить политического убежища в Украине.

Уголовное дело против Корба было возбуждено 18 мая 2018 года. Его обвинили в пропаганде терроризма из-за публикации последнего слова блогера Бориса Стомахина, ранее приговоренного к 7 годам лишения свободы за призывы к терроризму.

Сам Корб заявил, что "никогда не выражал поддержки терроризму и не давал никакой своей оценки по этому поводу". В квартире правозащитника состоялся десятичасовой обыск. У Корба и у его семьи изъяли всю технику, в том числе мобильные телефоны.

Темы: Росcияправа человека
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