Манафорт просит о снисхождении и суд по обвинению в мошенничестве

Пол Манафорт, бывший руководитель избирательной кампании Дональда Трампа, просит суд Вирджинии назначить ему срок тюремного заключения значительно ниже, чем предусмотрено законом.

Об этом пишет Bloomberg.

Адвокаты Манафорта считают, что их подзащитный должен отбыть гораздо меньше времени в тюрьме, чем 19-24 года, которые, по словам прокуроров, грозят ему по делу о мошенничестве в суде Вирджинии.

Адвокаты призвали окружного судью США Т.С. Эллис III продемонстрировать снисходительность в вынесении приговора 69-летнему Манафорту, сославшись на его ухудшающееся здоровье.

Они также заявили, что специальный прокурор Роберт Мюллер применил неправильный правовой стандарт и неправильно рассчитал, какой срок Манафорту грозит в соответствии с предъявленными ему обвинениями.

Суд по делу Манафорта в городе Александрия, штат Вирджиния, состоится 7 марта.

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