Манафорт просит о снисхождении и суд по обвинению в мошенничестве
Пол Манафорт, бывший руководитель избирательной кампании Дональда Трампа, просит суд Вирджинии назначить ему срок тюремного заключения значительно ниже, чем предусмотрено законом.
Об этом пишет Bloomberg.
Адвокаты Манафорта считают, что их подзащитный должен отбыть гораздо меньше времени в тюрьме, чем 19-24 года, которые, по словам прокуроров, грозят ему по делу о мошенничестве в суде Вирджинии.
Адвокаты призвали окружного судью США Т.С. Эллис III продемонстрировать снисходительность в вынесении приговора 69-летнему Манафорту, сославшись на его ухудшающееся здоровье.
Они также заявили, что специальный прокурор Роберт Мюллер применил неправильный правовой стандарт и неправильно рассчитал, какой срок Манафорту грозит в соответствии с предъявленными ему обвинениями.
Суд по делу Манафорта в городе Александрия, штат Вирджиния, состоится 7 марта.
Напоминаем:
- Манафорт обвиняется в сговоре против Соединенных Штатов, включая отмывание денег, незаконное лоббирование, заговор с целью воспрепятствовать правосудию и попытки оказать давление на свидетелей.
- Обвинения в нарушениях Манафорта во время лоббистской деятельности рассматривает федеральный суд в Вашингтоне. Его адвокаты уже просили судью по єтому делу назначить ему тюремный срок "значительно ниже установленного законом максимума".
- Приговор бывшему политтехнологу Партии регионов суд Вашингтона огласит 13 марта.
- Ранее сообщалось, что Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
- Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.
- Ранее в интервью "Радио Свободе" Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.
- В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей.
- Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке".
- В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банкового законодательства и сокрытиие счетов в иностранных банках.
- Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендует 19-24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве.