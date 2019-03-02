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Война на востоке: 4 обстрела, силы ООС сбили БПЛА противника

Суббота, 2 марта 2019, 06:46

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили обстрел позиций украинских защитников у населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял подразделения Объединенных сил из минометов 120-го калибра вблизи поселка Новолуганское, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новотошковское, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Шумы.

В результате обстрелов один украинский защитник был ранен.

На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, один оккупант получил ранения. Также был сбит один БПЛА противника.

По уточненным данным за предыдущие сутки, 28 февраля, были уничтожены двое участников вооруженных формирований РФ, пятеро ранены.

По состоянию на 7:00 2 марта враг обстрелял позиции украинских войск из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецкое, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

Темы: ООСбоевые действия
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