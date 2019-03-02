В субботу на мосту Патона ограничено движение
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Суббота, 2 марта 2019, 09:25
В субботу движение транспорта по мосту Патона в Киеве частично ограничено.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".
"С 8:00 до 22:00 2 марта в связи с выполнением работ по ремонту деформационного шва на мосту им. Е. О. Патона будет частично ограничено движение транспорта по мосту в направлении проспекта Соборности", - говорится в сообщении.
"Киевавтодор" просит водителей выбирать другие маршруты движения.
Украинская правда
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