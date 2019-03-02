Спасатели начали проверку избирательных участков

Инспекторы ГСЧС начали проверять состояние помещений и зданий по всей Украине, которые будут использоваться в качестве избирательных участков.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба ГСЧС.

"Проверяется состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, наличие соответствующей документации (планы пожаротушения, сведения о проведении инструктажей с лицами, задействованными в избирательный процесс и т.д.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой неделе такие отработки состоялись в Кировоградской области, в Корсунь-Шевченковском и Уманском районах Черкасской области, а также в Житомирской области.

"Кроме того, с целью повышения готовности подразделений в случае возникновения чрезвычайных событий и пожаров на объектах, которые будут задействованы во время выборов, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения", - сообщили в ГСЧС.