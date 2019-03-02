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Повышение доплат военным с 1 апреля: Полторак подписал приказ

Суббота, 2 марта 2019, 11:37
Повышение доплат военным с 1 апреля: Полторак подписал приказ

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат военнослужащим, находящимся в районе ООС.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"По решению президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащим ВС Украины, которые находятся в районе ООС. Выплаты будут происходить с первого апреля 2019 года", - отметил Полторак.

По его словам, военнослужащие, несущие службу на первой линии соприкосновения, будут получать доплату дополнительно 2000 гривен, и общая сумма будет составлять 12000; на второй линии соприкосновения к доплате добавляется 1000 гривен, общая сумма составит 5500 гривен.

"Кроме этого, будет повышено денежное обеспечение военнослужащим ВМС ВС Украины, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря: они будут получать доплату 5500 гривен, а при выходе на боевые дежурства - 12000 гривен", - сообщил министр обороны.

Напомним:

  • 2 марта пресс-служба президента сообщила, что он пообещал повысить денежное обеспечение военнослужащих, находящихся на передовой.
  • 31 марта в Украине состоятся президентские выборы. Действующий президент Петр Порошенко является одним из кандидатов на эту должность.

Украинская правда

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Темы: ПолторакВооруженные силыденьги
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