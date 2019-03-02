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Зима не отпускает: в воскресенье до 15 мороза

Суббота, 2 марта 2019, 12:30
Зима не отпускает: в воскресенье до 15 мороза

В воскресенье, 3 марта, погоду в Украине будет определять холодный воздух.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

 

Температура ночью снизится до 6-11° мороза, в Сумской и Черниговской областях местами до 12-15° мороза. Днем на Левобережье от 2° мороза до 3° тепла, на Правобережье 2-7° тепла.

Осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве - без осадков, температура ночью 6-8° мороза, днем ​​2-4° тепла.

4 марта ночью местами в западных, днем ​​в северных и восточных областях осадки, преимущественно дождь, на остальной территории без существенных осадков.

 

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, в западных областях до 5° тепла, днем ​​3-8° тепла, в западных и южных областях 8-13°.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем ​​дождь. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​5-7° тепла.

Украинская правда

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Темы: погода
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