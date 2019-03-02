СБУ поймала на взятках руководство Одесского СИЗО, двое задержанных

Сотрудники СБУ разоблачили в систематических взятках руководство Одесского следственного изолятора.

Как сообщает в субботу пресс-служба СБУ, оперативники установили, что злоумышленники систематически требовали от осужденных и их родственников неправомерную выгоду за "смягчение" условий отбывания наказания.

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"Сотрудники СБ Украины выяснили, что должностные лица для давления на заключенных искусственно удерживали их в карцере или переводили в камеры, где им угрожали физической расправой так называемые "смотрящие", которые работали на администрацию учреждения", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что во время досудебного следствия правоохранители задокументировали факт содержания в карцере одного из подозреваемых, у которого злоумышленники требовали 2000 долларов США. Его родственники должны были перечислить эту сумму на банковскую карточку.

"Предварительная проверка установила, что только за 2018 год на эту карточку было перечислено более 2,3 миллиона гривен", - сообщили в спецслужбе.

Отмечается, что в ходе проведения санкционированных обысков по месту работы и жительства фигурантов дела правоохранители изъяли банковские карты, мобильные телефоны, 1 тысячу долларов и 60 тысяч гривен и "документацию, подтверждающую противоправные действия работников пенитенциарной системы".

"Двух злоумышленников задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в СБУ, не уточнив должностей задержанных.

Продолжается досудебное следствие, которое осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г. Николаев. Операция проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона.

Вместе с тем, одесское издание "Думская" сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что задержаны заместитель начальника одесского СИЗО – начальник оперчасти майор Валентин Слабинский и его подчиненный, старший оперативник СИЗО подполковник Сергей Ярема.

По данным издания, операция по задержанию прошла в пятницу вечером на автозаправке в районе ипподрома.