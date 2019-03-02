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В ДТП под Москвой пострадали 4 украинцев

Суббота, 2 марта 2019, 13:06

В результате ДТП под Москвой в субботу пострадали четверо граждан Украины.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter со ссылкой на консула Украины в Москве.

"Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет. Обеспечивается консульское сопровождение предоставления пострадавшим необходимой помощи", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Москве, в субботу утром в поселке Курилово в Новой Москве пассажирский автобус столкнулся с легковой машиной.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, автобус перевозил рабочих-вахтовиков из Украины.

Украинская правда
Темы: РосcияДТПМИД
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