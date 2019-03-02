Глава польского профсоюза просит восстановить местноe пограничноe движениe с РФ
Председатель Союза предпринимателей и работодателей Польши Ян Казьмерчак призвал власти восстановить местное приграничное движение с Калининградской областью РФ.
Об этом пишет Gazeta Polska Codziennie, передает "Польское радио".
Учитывая величину экономики, польская торговля с Россией сравнительно больше, чем оборот других значимых российских партнеров, таких как Германия, Франция и Италия, говорится в материале.
В течение 11 месяцев Польша продала в Россию товары на 4 миллиарда 600 млн долларов, а импортировала - на 15 млрд долларов.
Казьмерчак заявил, что он не рекомендовал бы польскому предпринимателю строить в России фабрику, но любой другой бизнес - да. По его словам, в РФ умеренная конкуренция и там относительно легко добиться успеха.
"Казьмерчак призвал польские власти восстановить местное приграничное движение с Калининградской областью. Он добавил, это имеет большое экономическое значение для приграничных регионов", - сказано в сообщении.
Председатель Любуского отделения Союза предпринимателей и работодателей Януш Ясинский, который занимается бизнесом с Россией, призвал относиться к этой стране более благосклонно.
Напомним:
- В конце 2022 года Польша станет окончательно независимой от газа из России.
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