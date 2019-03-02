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Смертельное ДТП в Броварах: полицейский был пьян

Суббота, 2 марта 2019, 13:19

Старший оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции, который в субботу сбил насмерть пешехода в Броварах, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, следователи которого расследуют обстоятельства аварии.

"Автопроисшествие произошло сегодня, 2 марта, около 6:00 утра. По предварительным данным, старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля марки "Тойота", совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. Последний в результате полученных травм погиб на месте происшествия", - сообщили в ГБР.

 

"Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что оперуполномоченный с места аварии скрылся, однако впоследствии сам явился в отделение полиции, где его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

"В случае доказательства вины в смертельном ДТП, старшему оперуполномоченному Нацполиции грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет", - добавили в ГБР.

Напомним:

  • 2 марта в Броварах Киевской области работник полиции сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. Водитель скрылся с места ДТП, однако позже сам явился в полицию. 

Украинская правда
Темы: БроварыполицияГБРДТП
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