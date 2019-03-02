"Батькивщина" заявила, что никогда не подкупала избирателей

Партия "Батькивщина" заявляет, что никогда не прибегала к подкупу и фальсификациям в предвыборной борьбе.

Об этом говорится в заявлении партии в ответ на информацию СБУ о том, что финансирование избирательной "пирамиды" должно было составлять 2.22 млрд грн или около 82 млн долларов.

""Батькивщина" никогда не опускалась до подкупа и фальсификаций. Каждая победа партии была одержана честно. Так же прозрачно была собрана и потрачена каждая копейка из куда менее скромного, чем президентский, партийного бюджета", - говорится в заявлении.

Партия обвинила президента Петра Порошенко в попытке "цепляться за должность".

"Не готовый к содержательной дискуссии, как и его предшественник Янукович, он делает ставку на дискредитацию главных оппонентов. А не находя никаких оснований для нее, руками карманных СБУ и ГПУ придумывает дела, которые отчасти выходят за пределы здравого смысла, и создает фейковые "доказательства", которые затем тиражируют подконтрольные режиму медиа", - заявили в "Батькивщине".

"Именно так мы расцениваем сообщение подконтрольных Банковой Службы безопасности и Генеральной прокуратуры о намерении "Батькивщины" потратить более двух миллиардов гривен на "пирамиду" по поддержке на выборах", - говорится в заявлении.

Подробнее читайте в статье УП: "МАГи и ролевые игры. Как работают избирательная "пирамида" Тимошенко и "сетка" Порошенко"

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