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"Батькивщина" заявила, что никогда не подкупала избирателей

Суббота, 2 марта 2019, 14:13
Батькивщина заявила, что никогда не подкупала избирателей

Партия "Батькивщина" заявляет, что никогда не прибегала к подкупу и фальсификациям в предвыборной борьбе.

Об этом говорится в заявлении партии в ответ на информацию СБУ о том, что финансирование избирательной "пирамиды" должно было составлять 2.22 млрд грн или около 82 млн долларов.

""Батькивщина" никогда не опускалась до подкупа и фальсификаций. Каждая победа партии была одержана честно. Так же прозрачно была собрана и потрачена каждая копейка из куда менее скромного, чем президентский, партийного бюджета", - говорится в заявлении.

Партия обвинила президента Петра Порошенко в попытке "цепляться за должность".

"Не готовый к содержательной дискуссии, как и его предшественник Янукович, он делает ставку на дискредитацию главных оппонентов. А не находя никаких оснований для нее, руками карманных СБУ и ГПУ придумывает дела, которые отчасти выходят за пределы здравого смысла, и создает фейковые "доказательства", которые затем тиражируют подконтрольные режиму медиа", - заявили в "Батькивщине".

"Именно так мы расцениваем сообщение подконтрольных Банковой Службы безопасности и Генеральной прокуратуры о намерении "Батькивщины" потратить более двух миллиардов гривен на "пирамиду" по поддержке на выборах", - говорится в заявлении.

Подробнее читайте в статье УП: "МАГи и ролевые игры. Как работают избирательная "пирамида" Тимошенко и "сетка" Порошенко"

Напоминаем:

  • 1 марта заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил, что финансирование так называемой избирательной пирамиды составляет почти $ 82 млн.
  • Служба безопасности заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду"под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.
  • Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого 28 февраля ГБР вызвала на допрос. 
  • СБУшники утверждают, что в его подчинении было трое "кураторов" регионов. За работу в Западной Украине отвечал якобы Владислав Ковалевский, за Центр и Север отвечал Вартан Юмукян, за Юг и Восток – Евгений Матвейчук.
  • По данным журналистов УП, в рамках "пирамиды" каждый из них отвечал за координацию работы во вверенных им областях через закрепленного за каждой областью "менеджера".
  • В СБУ не озвучивали стоимость реального "голоса" в этой "сетке". Однако заявили, что обнаруженная схема могла дать ее организаторам голоса 680 тысяч человек.
  • Ранее 21 февраля представители ВО "Батькивщина" сообщали, что в Запорожской области ГБР с СБУ проводят обыски по месту жительства сотрудников штаба Юлии Тимошенко.

Украинская правда
Темы: Батькивщинавыборы президента 2019подкуп
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