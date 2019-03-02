ЕС выделит 50 млн евро на безопасность Азовского побережья - Порошенко

494 просмотра
Суббота, 2 марта 2019, 16:21

Специальный проект Евросоюза в поддержку безопасности на Азовском побережье из-за агрессии РФ предусматривает выделение 50 млн евро.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время Совета регионального развития в Одессе, сообщает Укринформ.

"Специальный проект 50 млн евро направляется на Азовское побережье, поддержка Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит", - сказал Порошенко.

По его словам, нет ни одной его встречи с руководством Евросоюза, где бы ни шла речь о финансовой помощи.

"Это, к сожалению, в связи с агрессией Российской Федерации в нейтральных водах Черного моря", - подчеркнул президент.

"Если мы не оплошаем, если будем объединены, если мы продолжаем наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться. И это не только доступ к технической помощи, а доступ к огромным финансовым ресурсам", - сказал он.

Порошенко также пообещал каждому гражданину ежемесячное улучшение жизни в ближайшие пять лет, передает Интерфакс-Украина.

"Каждый гражданин Украины в течение следующих пяти лет почувствует на собственном кармане рост не только экономики, но и рост своих финансовых возможностей. Каждый из нас, начиная с этого года, будет чувствовать, что жизнь каждого украинца меняется к лучшему ежемесячно", - сказал президент.

Он отметил, что еще три-четыре года назад не мог этого обещать, поскольку по экономике страны "сильно ударила война, из-за которой Украина потеряла почти четверть промышленного потенциала".

Читайте также:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко ЕС деньги Азовское море


powered by lun.ua
По теме
Порошенко сделал Куяльник курортом государственного значения 2 марта 2019, 16:03
Порошенко анонсировал повышение доплат военным на передовой 2 марта 2019, 08:50
Грязными руками 2 марта 2019, 06:00
Все новости
Главные новости
"Батькивщина" заявила, что никогда не подкупала избирателей
СБУ поймала на взятках руководство Одесского СИЗО, двое задержанных
Повышение доплат военным с 1 апреля: Полторак подписал приказ
SpaceX осуществила исторический тестовый запуск корабля к МКС
Все новости
Опыт

История украинского боксера Дениса Беринчика

улыбнитесь!

Черный-черный юмор выходного дня

безопасность

7 советов, как уберечь детей от отравлений лекарствами

Поиск по сайту
Архив
Весь архів