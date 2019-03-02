ЕС выделит 50 млн евро на безопасность Азовского побережья - Порошенко

Специальный проект Евросоюза в поддержку безопасности на Азовском побережье из-за агрессии РФ предусматривает выделение 50 млн евро.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время Совета регионального развития в Одессе, сообщает Укринформ.

"Специальный проект 50 млн евро направляется на Азовское побережье, поддержка Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит", - сказал Порошенко.

По его словам, нет ни одной его встречи с руководством Евросоюза, где бы ни шла речь о финансовой помощи.

"Это, к сожалению, в связи с агрессией Российской Федерации в нейтральных водах Черного моря", - подчеркнул президент.

"Если мы не оплошаем, если будем объединены, если мы продолжаем наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться. И это не только доступ к технической помощи, а доступ к огромным финансовым ресурсам", - сказал он.

Порошенко также пообещал каждому гражданину ежемесячное улучшение жизни в ближайшие пять лет, передает Интерфакс-Украина.

"Каждый гражданин Украины в течение следующих пяти лет почувствует на собственном кармане рост не только экономики, но и рост своих финансовых возможностей. Каждый из нас, начиная с этого года, будет чувствовать, что жизнь каждого украинца меняется к лучшему ежемесячно", - сказал президент.

Он отметил, что еще три-четыре года назад не мог этого обещать, поскольку по экономике страны "сильно ударила война, из-за которой Украина потеряла почти четверть промышленного потенциала".

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