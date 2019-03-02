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Боевики снова вели огонь из тяжелого вооружения, один боец ОС ранен

Суббота, 2 марта 2019, 18:12

В субботу боевики ОРДЛО открывали огонь по силам Операции объединенных сил 5 раз, один из них - из тяжелого вооружения.

Как сообщили вечером 2 марта во штабе ООС, в результате обстрелов один украинский военный был ранен. 

Обстрелы велись боевиками возле  н.п.Водяное из минометов калибра 120 мм, возле н.п.Верхнеторецкое - из автоматических станковых гранатометов, близ с.Пески - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в районе н.п. Лебединское - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе н.п. Травневое противник обстрелял силы ООС из автоматических станковых гранатометов.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСМинские соглашенияжертвы
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