Боевики снова вели огонь из тяжелого вооружения, один боец ОС ранен

В субботу боевики ОРДЛО открывали огонь по силам Операции объединенных сил 5 раз, один из них - из тяжелого вооружения.

Как сообщили вечером 2 марта во штабе ООС, в результате обстрелов один украинский военный был ранен.

Обстрелы велись боевиками возле н.п.Водяное из минометов калибра 120 мм, возле н.п.Верхнеторецкое - из автоматических станковых гранатометов, близ с.Пески - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в районе н.п. Лебединское - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе н.п. Травневое противник обстрелял силы ООС из автоматических станковых гранатометов.