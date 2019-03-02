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Пятая годовщина оккупации: В Берлине устроили акцию #LiberateCrimea

Суббота, 2 марта 2019, 19:04

В Берлине на площади перед Бранденбургскими воротами прошла международная акция #LiberateCrimea, посвященная пятой годовщине оккупации Крыма Россией.

Как сообщает Укринформ, в акции приняли участие украинские активисты, представители украинской дипломатической миссии, друзья из Германии, Польши, Чехии и других стран.

"Участники акции подчеркивали важность освещения в СМИ незаконной аннексии Крыма Россией и вооруженной агрессии на востоке Украины, поскольку российская пропаганда активно работает на европейскую аудиторию", - говорится в сообщении.

Также в ходе акции вспомнили о политзаключенных - крымчанах и всех украинских узниках Кремля, находящихся в российских тюрьмах - которые были задержаны под надуманными предлогами.

На акции развернули большой крымскотатарский флаг, который путешествует по миру и на котором в различных странах активисты оставляют свои подписи.

Международная акция #LiberateCrimea, инициатором которой является Крымскотатарский ресурсный центр, проходит 2 апреля в 27 странах мира, в рамках акции проходят демонстрации с призывами к деоккупации полуострова, восстановлению территориальной целостности Украины и полной реализации коллективных и индивидуальных прав крымских татар.

Темы: КрымРосcияоккупацияакции
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