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Украинка стала вице-чемпионкой мира по велотреку

Суббота, 2 марта 2019, 20:43

На чемпионате мира по велоспорту на треке украинская велосипедистка Елена Старикова стала серебряным призером в гите на 500 метров.

Как сообщает Укринформ, Старикова завоевала "серебро" со временем в 33,307 сек, уступив на полсекунды спортсменке из РФ Дарье Шмелевой.

Старикова принесла украинской сборной первую награду на чемпионате мира по велотреку с 2008 года.

Накануне в 3 день ЧМ Старикова заняла 5 место в индивидувальних спринте, а Любовь Басова не квалифицировалась в 1/16 финала и стала 30-й, пишет "СпортИнфо".

По итогам сезона 2018/19 Старикова выиграла общий зачет Кубка мира по велотреку.

В паре с Любовью Басовой она также стала второй в общем зачете командного спринта.

Темы: спорт
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