Украинка стала вице-чемпионкой мира по велотреку
Суббота, 2 марта 2019, 20:43
На чемпионате мира по велоспорту на треке украинская велосипедистка Елена Старикова стала серебряным призером в гите на 500 метров.
Как сообщает Укринформ, Старикова завоевала "серебро" со временем в 33,307 сек, уступив на полсекунды спортсменке из РФ Дарье Шмелевой.
Старикова принесла украинской сборной первую награду на чемпионате мира по велотреку с 2008 года.
Накануне в 3 день ЧМ Старикова заняла 5 место в индивидувальних спринте, а Любовь Басова не квалифицировалась в 1/16 финала и стала 30-й, пишет "СпортИнфо".
По итогам сезона 2018/19 Старикова выиграла общий зачет Кубка мира по велотреку.
В паре с Любовью Басовой она также стала второй в общем зачете командного спринта.