ОБСЕ: Возле Луганска боевики держат 22 "Града"

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" недалеко от н.п.Катериновка.

Согласно отчету миссии, вооружение в неподконтрольных Украине районах размещено в нарушение линий отвода, предусмотренных Минскими соглашениями.

"28 СММ зафиксировала 22 реактивные системы БМ-21 "Град", 122 мм недалеко от н. п. Катериновка (бывшее Юбилейное, 8 км к западу от Луганска)", - сообщили в ОБСЕ.

27 февраля беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил на северной окраине н.п. Долгое один бронетранспортер (типа БТР) во дворе здания, очевидно, покинутого.

Также недалеко от Долгого наблюдатели отметили ранее зафиксированную обширную систему траншей и одну зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), установленную на многоцелевой бронированный тягач МТ-ЛБ-M.

В подконтрольных правительству районах миссия зафиксировала один бронетранспортер типа БТР вблизи Кирилловки (26 км от Мариуполя) и один миномет (неустановленного типа) на грузовике во дворе жилого дома.

"28 февраля команда СММ видела две автоматизированные станции постановки помех (Р-330Т) рядом с н.п.Бахмут (67 км к северу от Донецка)", - сообщили наблюдатели.