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"Православные титушки": Представители УПЦ МП свозят людей, чтобы парафия не перешла в ПЦУ

Суббота, 2 марта 2019, 22:58

В Ровенской области представители УПЦ МП свозят людей в с.Новая Мощаница Здолбуновского района из нескольких районов Ровенской области, чтобы отстоять приход, который решил перейти к ПЦУ.

Об этом в Facebook сообщил председатель Здолбуновской РГА Сергей Кондрачук, пишет "Укринформ". 

"Очень горячо сейчас в Новой Мощанице. Сегодня местная религиозная община выполнила решение своих приходских сборов, отправила первую службу в своей церкви и закрыла храм. После чего в село начали съезжаться батюшки и сторонники МП из Корца, Дерманя, Мизоча, Здолбунова, Городка ... Местная община готова стоять до конца, с минуты на минуту ожидая возможного штурма "залетных" гостей, среди которых нет ни одного местного", - отметил Кондрачук.

Он добавил, ссылаясь на верующих - сторонников МП, что в Новой Мощанице "очень "жирный" приход, ведь здесь могила странствующего проповедника Леонтия Грицана (старца Леонтия) и отдавать это село они "без боя" не будут". 

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Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.
  • Епифаниий призвал архиереев и верующих присоединиться к новосозданной церкви.
  • Объединенная церковь насчитывает около 7 тысяч парафий. 
  • По состоянию на конец февраля зафиксированно около 340 переходов парафий из УПЦ МП в ПЦУ.

Темы: Православная Церковь УкраиныРовенская область
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