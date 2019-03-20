Аваков сказал, когда заработает система автоматической видеофиксации нарушений ПДД

Система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработает в полном объеме до конца года.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Почти все сделано. Почти все готово. Нам не хватает мелких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в парламенте. Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стране. Сначала заработает 30 камер, затем 50, затем 150 Думаю, предел будет 1000 камер", - рассказал Аваков.

"Но штрафы с этих камер будут ужасны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению", - добавил он.

Напомним: