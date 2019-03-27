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Среда, 27 марта 2019, 08:40

Офис эффективного регулирования запустил Портал мониторинга финансирования строительства и ремонта дорог.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства (BRDO).

"Портал позволит эффективно контролировать использование средств на ремонт дорог, тендерную документацию и деньги, выделенные на безопасность движения. То есть, откроет информацию об объеме и фактических позициях освоения денег, которые ежедневно платит каждый автомобилист", - говорится в сообщении.

Пользователи смогут узнать, о ремонте дорог в разрезе областей и дорог государственного и местного значения; о средствах, потраченных на безопасность движения; о тендерах, которые были объявлены и проведены в областях, и о том, сколько денег фактически потрачено заказчиками.

Инструмент "Калькулятор" также позволяет посчитать сумму средств, уплаченную водителями на ремонт дорог в течение года, в соответствии с объемом приобретенного горючего. 

 
Кликните, чтобы перейти на портал мониторинга 

В офисе эффективного регулирования напомнили, что в 2018 году на украинские дороги было потрачено более 35 миллиардов гривен. Однако подавляющее большинство автодорог – около 95% – остается в неудовлетворительном состоянии, а 40% из них нуждаются в полном восстановлении.

Среди основных причин такой ситуации BRDO называет хроническое недофинансирование дорожной отрасли, неэффективность контроля над использованием средств и коррупцию.

Украинская правда

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Темы: дорогиденьги
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