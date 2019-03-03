Украинец Проценко выиграл "серебро" ЧЕ по легкой атлетике

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в шотландском Глазго.

Об этом сообщает Sportarena.

"Проценко с третьей попытки взял планку на высоте 2,26 м, но следующие высоты ему не покорились", - говорится в сообщении.

Фото: Sportarena

Отмечается, что наш легкоатлет разделил второе место с греком Констадиносом Баниотисом, "золото" - в активе итальянца Джанмарко Тамбери, который взял высоту 2,32 м.

Это первая медаль для Украины на чемпионате Европы, который проходит в Глазго с 1 по 3 марта.