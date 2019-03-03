США: Пентагон просит 2 млрд долларов на развитие Космических сил

Пентагону потребуется 2 миллиардов долларов и 15 тысяч сотрудников для создания новых Космических сил США в течение пяти лет.

Соответствующее предложение ведомство подало в Конгресс, сообщает "Голос Америки".

"Наш подход базируется на прямолинейном видении президента и предусматривает ресурсы, которые вскоре предоставят большие возможности, чтобы Соединенные Штаты могли конкурировать, сдерживать и, при необходимости, побеждать в этих сложных условиях", - написал в Twitter исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнеген.

"Создание нового рода войск - Космические силы - один из проектов, которые продвигает президент США Дональд Трамп. Теперь судьба проекта зависит от решения Конгресса", - говорится в сообщении.

Вице-президент США Майк Пенс в статье американской газеты The Washington Post, опубликованной накануне, привел аргументы в пользу необходимости создания Космических сил.

По его словам, Россия и Китай агрессивно разрабатывают и размещают объекты, включая противоспутниковое оружие, авиационные лазеры, гиперзвуковые ракеты, которые превратили космос на военизированное пространство.