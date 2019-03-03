Трамп: КНДР не будет иметь экономического будущего, если сохранит ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп предупредил, что КНДР не будет экономического будущего с ядерным оружием.

Об этом он заявил в субботу после того, как Пентагон и Минобороны Южной Кореи достигли соглашения о сокращении масштабов ежегодных совместных военных учений передает Reuters.

"Северная Корея будет иметь невероятное, блестяще экономическое будущее, если заключит с нами договор, но они не будут иметь его вообще, если сохранят ядерное оружие", - подчеркнул глава Белого дома во время Конференции консервативной политического действия.

Он добавил, что отношения с Северной Кореей кажутся ему "очень и очень крепкими".

По данным информагентства, КНДР сейчас имеет от 20 до 60 ядерных боеголовок, которые, в случае размещения на межконтинентальных баллистических ракетах, составят угрозу для США.

Напомним: