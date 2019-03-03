Трамп: КНДР не будет иметь экономического будущего, если сохранит ядерное оружие

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Воскресенье, 3 марта 2019, 06:30

Президент США Дональд Трамп предупредил, что КНДР не будет экономического будущего с ядерным оружием.

Об этом он заявил в субботу после того, как Пентагон и Минобороны Южной Кореи достигли соглашения о сокращении масштабов ежегодных совместных военных учений передает Reuters.

"Северная Корея будет иметь невероятное, блестяще экономическое будущее, если заключит с нами договор, но они не будут иметь его вообще, если сохранят ядерное оружие", - подчеркнул глава Белого дома во время Конференции консервативной политического действия.

Он добавил, что отношения с Северной Кореей кажутся ему "очень и очень крепкими".

По данным информагентства, КНДР сейчас имеет от 20 до 60 ядерных боеголовок, которые, в случае размещения на межконтинентальных баллистических ракетах, составят угрозу для США.

Напомним:

  • По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
  • В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.

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Темы: Трамп США КНДР ядерное оружие


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