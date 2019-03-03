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ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 раненый

Воскресенье, 3 марта 2019, 06:24
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 раненый

За прошедшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по силам ОС, 1 украинский военный получил ранение. С начала текущих суток оккупанты дважды обстреляли позиции возле н.п. Новозвановка и Золотое-4, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 3 марта.

Подчеркивается, что 2 марта боевики трижды применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 6 раз обстреляли украинские опорные пункты: дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Лебединское.

Из минометов калибра 120 мм - возле села Водяное; из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле поселка Пески; из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции подразделения ОС в районе населенного пункта Майское из автоматических станковых гранатометов", - заявили в штабе.

По данным разведки, 2 марта одного оккупант ликвидирован и один ранен. Кроме того, уничтожено одну единицу военной техники боевиков.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле населенных пунктов Новозвановка и Золотое-4 из минометов калибра 120 мм, потратив 30 мин.

Потерь среди личного состава нет. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда

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Темы: ООСДонбассбоевые действия
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