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США и Южная Корея откажутся от совместных масштабных военных учений

Воскресенье, 3 марта 2019, 08:11
США и Южная Корея откажутся от совместных масштабных военных учений

США и Южная Корея откажутся от проведения совместных масштабных военных учений "Key Resolve" и "Foal Eagle". 

Как сообщили в Пентагоне 3 марта, к такому соглашению пришли представители Минобороны США и Южной Кореи Патрик Шанахан и Чон Ген Ду.  

"В ходе телефонной беседы стороны рассмотрели и одобрили решение, рекомендованное командующим силами США в Южной Корее и начальниками штабов ВС Кореи по программе совместных учений и тренировок. Обе стороны решили завершить серию учений "Key Resolve" и "Foal Eagle", - отмечается в сообщении. 

При этом представители США и Южной Кореи "согласились поддерживать военную готовность" с помощью новых планов учений командного пункта и программ полевой подготовки, выразив "стремление снизить напряженность и поддержать дипломатические усилия по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова". 

Украинская правда
Темы: СШАЮжная Кореяармия
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