США и Южная Корея откажутся от совместных масштабных военных учений

США и Южная Корея откажутся от проведения совместных масштабных военных учений "Key Resolve" и "Foal Eagle".

Как сообщили в Пентагоне 3 марта, к такому соглашению пришли представители Минобороны США и Южной Кореи Патрик Шанахан и Чон Ген Ду.

"В ходе телефонной беседы стороны рассмотрели и одобрили решение, рекомендованное командующим силами США в Южной Корее и начальниками штабов ВС Кореи по программе совместных учений и тренировок. Обе стороны решили завершить серию учений "Key Resolve" и "Foal Eagle", - отмечается в сообщении.

При этом представители США и Южной Кореи "согласились поддерживать военную готовность" с помощью новых планов учений командного пункта и программ полевой подготовки, выразив "стремление снизить напряженность и поддержать дипломатические усилия по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова".