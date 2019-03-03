США и Южная Корея откажутся от совместных масштабных военных учений

461 просмотр
Воскресенье, 3 марта 2019, 09:11

США и Южная Корея откажутся от проведения совместных масштабных военных учений "Key Resolve" и "Foal Eagle". 

Как сообщили в Пентагоне 3 марта, к такому соглашению пришли представители Минобороны США и Южной Кореи Патрик Шанахан и Чон Ген Ду.  

"В ходе телефонной беседы стороны рассмотрели и одобрили решение, рекомендованное командующим силами США в Южной Корее и начальниками штабов ВС Кореи по программе совместных учений и тренировок. Обе стороны решили завершить серию учений "Key Resolve" и "Foal Eagle", - отмечается в сообщении. 

При этом представители США и Южной Кореи "согласились поддерживать военную готовность" с помощью новых планов учений командного пункта и программ полевой подготовки, выразив "стремление снизить напряженность и поддержать дипломатические усилия по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова". 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Южная Корея армия


powered by lun.ua
По теме
Трамп: КНДР не будет иметь экономического будущего, если сохранит ядерное оружие 3 марта 2019, 06:30
США: Пентагон просит 2 млрд долларов на развитие Космических сил 3 марта 2019, 03:35
Кризис в Венесуэле: Россия готова к двусторонним переговорам с США 3 марта 2019, 01:38
Все новости
Главные новости
Климкин: Черное море - не "лужа" для дерзких маневров ВМС РФ
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 раненый
ЦИК потратит более 160 млн грн на печать избирательных бюллетеней
ОБСЕ: Возле Луганска боевики держат 22 "Града"
Все новости
исследование

Что будет, если вместо 5 рабочих дней будет 4

Фото

Женщина сделала студийную фотосессию своим котам

Фото

15 фотографий из польского села, где всегда цветет весна

Поиск по сайту
Архив
Весь архів