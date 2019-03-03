Неделя начнется с потепления: ночью "плюс", днем - дождь

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Воскресенье, 3 марта 2019, 10:11

3 марта на территории Украины - незначительное потепление, осадков не ожидается.

По данным Укргидрометцентра, днем по Украине - переменная облачность, в большинстве областей температура будет выше нуля, местами достигая +9 градусов.

На северо-востоке и востоке страны днем -1...+1, в Донецкой области 0...+2. Ночью ожидается до -11...-13 в Сумской и Черниговской областях, в остальных областях -5...-9.
 

 

4 марта днем в Киевской и Черкасской областях, на Житомирщине и Полтавщине, а также в северо-восточных и восточных регионах - дождь, ночью без существенных осадков. В этих областях температура днем будет колебаться от +4 до +8, и на юге - до +11, ночью от 0 до -3, на востоке до -4 градусов.

На западе днем до +13 градусов, ночью 0...+2 в Житомирской области, в остальных областях западного региона +2...+5.

Вместе с тем, по данным синоптиков, 4 марта в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

 

Украинская правда

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Темы: погода


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