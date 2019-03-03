Декоммунизация с третьей попытки: Во Львове таки снесли Монумент славы

Во Львове в ночь на 3 марта с третьей попытки демонтировали 30-метровую стелу Монумента славы.

Как сообщает Zaxid.net, после демонтажа стелы подрядчики будут разбивать ее бетонную конструкцию.

Ранее работники "Промальтбуд" пытались демонтировать самую высокую часть конструкции, однако все усилия были напрасными и демонтаж отложили.

Напомним,