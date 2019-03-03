Декоммунизация с третьей попытки: Во Львове таки снесли Монумент славы
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Воскресенье, 3 марта 2019, 12:59
Во Львове в ночь на 3 марта с третьей попытки демонтировали 30-метровую стелу Монумента славы.
Как сообщает Zaxid.net, после демонтажа стелы подрядчики будут разбивать ее бетонную конструкцию.
Ранее работники "Промальтбуд" пытались демонтировать самую высокую часть конструкции, однако все усилия были напрасными и демонтаж отложили.
Напомним,
- Мэрия Львова принял решение о демонтаже аварийной 30-метровой стелы Монумента славы на ул. Стрыйской в феврале 2018 года.
- В апреле Монумент обнесли забором, на обустройство которого из бюджета города выделили 400 тыс. грн.
- Мемориал "Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил" был открыт в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и "Родины-матери".
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