Жители Гданьска выбирают нового мэра после убийства Адамовича

Жители Гданьска в воскресенье, 3 марта, выбирают мэра города после убийства в январе мэра Павела Адамовича.

Как сообщает Rzeczpospolita, избирательные участки работают с 7:00 до 21:00 по местному времени.

На кресло мэра претендуют три кандидата: и.о. мэра и бывшая заместитель Адамовича 39-летняя Александра Дулькевич, 46-летний бизнесмен Марек Скиба и 51-летний режиссер с националистическими взглядами Гжегож Браун.

Выборы признают действительными, если в них примут участие 50% из тех, кто имеет право голоса.

Если один из кандидатов в сегодняшнем голосовании наберет более 50% голосов, выборы завершатся в первом туре. Если нет - состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата с наибольшим количеством голосов.

Напомним, 13 января нападающий Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом мэра Гданьска Павла Адамовича. Нападающий якобы мстил за безосновательный срок в тюрьме. Врачи не смогли спасти жизнь мэра и 14 января Адамович умер.

Павел Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. В ноябре прошлого года он был переизбран на новый срок.

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Европейская правда