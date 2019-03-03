ООС: обстрелы из запрещенного вооружения, ранен военный
В воскресенье в результате вражеских обстрелов на Донбассе ранен один украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.
Отмечается, что с начала суток противник восемь раз открывал огонь по позициям украинских войск, восемь раз применив и вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял украинские позиции: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Водяное и из минометов 82-го калибра - вблизи села Гнутово.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.
В частности, из минометов калибра 120 мм стреляли вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Золотое-4; из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов - около поселка Новолуганское; из минометов 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Попасная; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Крымское.
"На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются", - отметили в пресс-центре ООС.
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