Посольство РФ в Британии предложило встречу сыну умершей от "Новичка"
Посольство РФ в Великобритании готово встретиться с Эваном Хоупом, сыном умершей от "Новичка" Дон Стерджесс.
Об этом говорится в ответе пресс-секретаря посольства на вопрос СМИ о письме Хоупа к президенту РФ Владимиру Путину, опубликованном в издании Mirror, говорится на сайте дипмиссии.
"Планируем послать Э.Хоупу доклад "Солсбери: вопросы без ответов", который подготовило посольство в связи с годовщиной инцидента в Солсбери. В нем изложено все, что известно российской стороне об этом деле. Посольство также готово встретиться с Э.Хоупом с тем, чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции", - говорится в сообщении.
В то же время, в посольстве не ответили на призыв Хоупа к Путину позволить британской полиции допросить подозреваемых в преступлении.
Напомним:
- Сын погибшей в результате действия нервно-паралитического вещества "Новичок" Дон Стерджесс обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать правоохранительням Великобритании двух россиян, подозреваемых в отравлении для допроса.
- 4 марта 2018 года в отделение интенсивной терапии окружной больницы Солсбери был доставлен 66-летний экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль вместе с дочерью, которые, как выяснилось, были отравленынервно-паралитическим веществом "Новичок" эпохи холодной войны.
- 30 июня в соседнем с британским Солсбери городе Эймсбери обнаружили двух людей без сознания. Полиция предполагала их контакт с неизвестным веществом, а позже заявила, что они отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок" после контакта с загрязненным предметом.
- 44-летняя Дон Стерджесс из Солсбери и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери находились в критическом состоянии. Состояние Роули улучшилось, однако впоследствии у него начались проблемы со зрением, в то время как Стерджесс скончалась.
- Великобритания утверждает, что за отравлением стоит Россия, поскольку использованное нервно-паралитическое вещество было разработано Советским союзом. В Москве обвинения отвергают.
- В сентябре британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов.
- Россиянина, который называл себя "Русланом Бошировым", на самом деле зовут Анатолий Чепига, он - полковник ГРУ. Второй подозреваемый - "Александр Петров" - военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно бывал в Украине, в частности в период Майдана 2013 года, и в непризнанной Приднестровской республике.
- Позже стало известно о еще одном российском подозреваемом, известном под вымышленным именем "Сергей Федотов".
- В феврале 2019 года полиция Великобритании заявила, что ведет расследование в отношении еще двух российских агентов, подозреваемых в отравлении в Солсбери. Общее количество возможных российских участников попытки убийства Скрипалей составляет пять человек.