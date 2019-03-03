Посольство РФ в Британии предложило встречу сыну умершей от "Новичка"

Посольство РФ в Великобритании готово встретиться с Эваном Хоупом, сыном умершей от "Новичка" Дон Стерджесс.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря посольства на вопрос СМИ о письме Хоупа к президенту РФ Владимиру Путину, опубликованном в издании Mirror, говорится на сайте дипмиссии.

"Планируем послать Э.Хоупу доклад "Солсбери: вопросы без ответов", который подготовило посольство в связи с годовщиной инцидента в Солсбери. В нем изложено все, что известно российской стороне об этом деле. Посольство также готово встретиться с Э.Хоупом с тем, чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции", - говорится в сообщении.

В то же время, в посольстве не ответили на призыв Хоупа к Путину позволить британской полиции допросить подозреваемых в преступлении.

Напомним: